WWF: за 50 лет популяции млекопитающих, птиц, рептилий и рыб в мире сократились почти на 70%

"Глобальный индекс живой планеты 2020 года продолжает снижаться. В период с 1970 по 2016 год численность популяций млекопитающих, птиц, амфибий, рептилий и рыб сократились в среднем на 68%", - говорится в докладе.

Индекс живой планеты основан на данных о численности более 4000 видов млекопитающих, птиц, рептилий и рыб. При этом ученые анализировали сведения о популяции позвоночных животных (почти 21 тыс.), так как они проще поддаются учету.

Наибольшие потери, согласно докладу, зафиксированы в тропических субрегионах Северной и Южной Америки - сокращение произошло на 94%.