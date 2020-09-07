Коробейник: животные – не игрушки

«Люди все больше заводят домашних питомцев, вместе с тем, к сожалению, растет и число случаев издевательств и ненадлежащего обращения с животными», - отметил он.

По словам Коробейника, в течение лета были проведены встречи и консультации с представителями различных организаций по защите животных, в ходе которых удалось собрать конкретные предложения по изменению нынешнего законодательства. «Одно из предложений состоит в том, чтобы продлить сроки лишения права на содержание животного: в случае совершения проступка в отношении животного до пяти лет в, а в случае преступления – до 15 лет. А в качестве основного наказания за проступок в отношении животного разрешить лишение права на его содержание», - пояснил Коробейник.

«Также в качестве максимального наказания за жестокое обращение с животными следовало бы установить лишение свободы сроком до двух лет», - добавил он.

«Людям необходимо послать четкий сигнал, что обращение с животными должно быть достойным, а халатность или злонамеренность по отношению к ним – строго наказуемы. Животные – не игрушки», - подчеркнул Коробейник.

Сейчас требования к содержанию домашних животных, в том числе требование чипировать их, устанавливает каждое самоуправление отдельно. По словам Коробейника, необходимо на законодательном уровне обязать хозяев чипировать собак и котов, а также создать общегосударственный регистр домашних животных. «Сегодня ведение такого регистра – обязанность местного сумоуправления. Да, существуют две общегосударственные базы, однако внесение в них данных о животных – дело сугубо добровольное. Хорошо, если в них зарегистрирована хотя бы десятая часть всех домашних животных. Наличие единой общегосударственной базы позволило бы быстро устанавливать личность хозяев потерявшихся животных», - пояснил он.

Коробейник добавил, что необходимо установить общегосударственные требования к содержанию собак и котов, освободив от этой обязанности самоуправления. «Сейчас отсутствуют единые стандарты, поэтому каждое самоуправление действует по своему усмотрению – где-то, к примеру, данные о домашних животных хранятся в таблицах в Excel или в бумажных журналах», - отметил он.

Также одно из предложений состоит в том, чтобы запретить постоянное содержание собак на цепи, постоянное содержание домашних животных на балконах и верандах и постоянное содержание котов и собак в клетках.