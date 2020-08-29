Юные живодеры: подростки играли в футбол ежом

Вирге, которая в городе Пайде занимается помощью лесным животным, много раз сталкивалась с ежами. Хотя к видео добавлен текст, что еж уже мертв, она уверена, что заснятый на видео еж в момент жестоких игр был еще жив. Вирге сначала отправилась искать ежа к пайдескому Selver, поскольку по мутному видео показалось, что именно там происходила жестокая игра подростков. В итоге Высуялг удалось найти убитого ежа на газоне возле Центра профессионального образования Ярвамаа.