Юные живодеры: подростки играли в футбол ежом

Вчера, 28 августа, ярвамааскому руководителю Общества защиты диких животных Вирге Высуялг прислали видео, на котором заснято, как пайдеские подростки пинают ногами свернувшегося клубком ежа и неоднократно бросают его словно футбольный мяч в каменную стену дома, пишет Postimees.
Вирге, которая в городе Пайде занимается помощью лесным животным, много раз сталкивалась с ежами. Хотя к видео добавлен текст, что еж уже мертв, она уверена, что заснятый на видео еж в момент жестоких игр был еще жив. Вирге сначала отправилась искать ежа к пайдескому Selver, поскольку по мутному видео показалось, что именно там происходила жестокая игра подростков. В итоге Высуялг удалось найти убитого ежа на газоне возле Центра профессионального образования Ярвамаа.
По словам Высуялг, еж на видео был свернут клубком, что указывает на то, что он был жив и пытался защититься. В какой момент он умер, невозможно сказать. Неизвестно и сколько раз его ударили об стену.
Общество защиты диких животных передало видео пайдескому молодежному полицейскому.