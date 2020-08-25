Галерея ⟩ В одном из домов Харьюмаа обнаружилась собачья колония: волонтеры спасли 17 животных

Добровольцы отправились выяснять положение дел на месте и обнаружили несколько собак, двое из которых находились на улице, а остальные были заперты в комнате. Заглянув в окно, было невозможно сосчитать собак, равно как и невозможно было понять, были ли собаки агрессивными или просто защищали свою территорию.

Добровольцы стали искать решение, как спасти всех собак сразу, поскольку распределение их по разным приютам по всей Эстонии потребовало бы слишком много времени и средств. Наконец, всем собакам нашлось место в Тартуском приюте для бездомных животных.

Как выяснилось, колония началась с пары собак, подаренных когда-то хозяином дома своей матери, которые, будучи оставленными без должного ухода, начали бесконтрольно размножаться. Собаки также бегали по деревне, беспокоили местных жителей, а некоторые закончили жизнь под колесами проезжающего поезда. О бродячих собаках также сообщали в местные органы власти, но помощи оттуда не получили.

Хотя хозяин любил своих животных, ему не хватало навыков и возможностей, чтобы справиться с сложившейся ситуацией. Мужчина добровольно передал собак защитникам животных.

Все собаки - от мелкого до среднего роста, большинство из них белые или бело-черные, дружелюбные и немного робкие. С животными можно познакомиться в Тартуском приюте для бездомных, но искать новые дома для них будут только после того, как будут выполнены все необходимые процедуры и когда выяснится, что с животными все в порядке.

Союз защиты животных подсчитал, что лечение, чипирование, стерилизация и кастрация всех 17 спасенных собак будут стоить в общей сложности около 10 000 евро. Поэтому всех хороших людей просят о помощи - пожертвования очень и очень приветствуются:

• по телефонам для пожертвований:

звонок на номер 9000 777 - цена 5 евро

звонок на номер 9000 888 - цена 10 евро

или

• на расчетный счет:

EE742200221052074915 (Swedbank)

EE441010220252652225 (SEB)

EE181700017004664286 (Luminor)

EE087700771003771380 (LHV)