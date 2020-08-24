Попала в ловушку: пропавшую собаку нашли спустя два дня

На выходных спасатели в Ляэне-Вирумаа пришли на помощь собаке, которая два дня просидела в глубоком колодце.
В субботу, 22 августа, в 12.08 в волости Винни в деревне Паду нашли пропавшую два дня назад собаку, сообщает пресс-служба Идаского спасательного центра.
Как оказалось, животное упало в колодец, глубина которого была почти 20 метров. Спасатели освободили из плена несчастную собаку, она абсолютно здорова.
Владелец земли закрыл колодец крышкой, чтобы избежать подобных инцидентов в будущем.
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