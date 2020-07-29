Тигр Поотсман вновь стал отцом: теперь в Италии

В итальянском сафари-парке Поотсману создали прекрасные условия для жизни. В ночь на 3 июня его подруга - тигрица Лува - родила на свет трех тигрят - самку Алину и двух самцов, которых назвали Зов и Край. Благодаря хорошим генам родившееся на свет потомство здоровое, тигрята быстро растут и хорошо развиваются: старший из сыновей Поотсмана уже весит 10 кг. Тигрица Лува - прекрасная мать, она холит их и лелеет.

Амурский тигр Поотсман родился в Москве в 2011 году от пары тигров, которые проживали в дикой природе. В Таллиннский зоопарк он был привезен в 2012 году. В декабре 2018 года в рамках программы размножения его временно перевезли в чешский зоопарк Злина. В прошлом году, 10 июня у него там родились три тигренка от тигрицы Тани.

В Италию Поотсман переехал в рамках Европейской программы находящихся под угрозой исчезновения видов.