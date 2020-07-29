Тигр Поотсман вновь стал отцом: теперь в Италии

Сегодня, в Международный день тигра, Таллиннский зоопарк делится шикарной новостью: амурский тигр Поотсман, которого отправили жить из Таллиннского зоопарка сначала в чешский зоопарк, а затем в итальянский зоопарк Parco Natura Viva, вновь стал отцом.
В итальянском сафари-парке Поотсману создали прекрасные условия для жизни. В ночь на 3 июня его подруга - тигрица Лува - родила на свет трех тигрят - самку Алину и двух самцов, которых назвали Зов и Край. Благодаря хорошим генам родившееся на свет потомство здоровое, тигрята быстро растут и хорошо развиваются: старший из сыновей Поотсмана уже весит 10 кг. Тигрица Лува - прекрасная мать, она холит их и лелеет.
Амурский тигр Поотсман родился в Москве в 2011 году от пары тигров, которые проживали в дикой природе. В Таллиннский зоопарк он был привезен в 2012 году. В декабре 2018 года в рамках программы размножения его временно перевезли в чешский зоопарк Злина. В прошлом году, 10 июня у него там родились три тигренка от тигрицы Тани.
В Италию Поотсман переехал в рамках Европейской программы находящихся под угрозой исчезновения видов.
Амурский, или уссурийский, тигр – один из самых малочисленных представителей семейства кошачьих и самый крупный вид тигров на Земле. Его еще называют самым северным тигром, вид занесен в Красную книгу Международного союза охраны природы и в Красную книгу Российской Федерации.