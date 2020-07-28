В лесных пожарах в Австралии пострадали или погибли почти три миллиарда животных

По данным ученых из австралийских университетов, в одном из самых крупных и суровых пожаров в современной истории пострадали 143 миллиона млекопитающих, 2,46 миллиарда рептилий, 180 миллионов птиц и 21 миллион лягушек.

В отчете однако не уточняется, как много животных умерло, но и так понятно, что пламя не оставило им шансов на выживаение: в лесах не осталось ни еды, ни укрытия от хищников, говорит один из авторов исследования Крис Дикман.

В конце 2019 и начале 2020 года от огня пострадали более 115 тысяч квадратных километров кустарников и лесов. В огне погибли более 30 человек, пострадали тысячи жилых домов.

Ученые связывают пожары с потеплением климата. Более всего пострадали штаты на юго-востоке Австралии — Новый Южный Уэльс и Виктория, где погиб миллиард животных

Обратно результатов анализа еще идет, окончательный отчет будет готов в конце августа, но вывод, что погибло три миллиарда животных, не изменится, говорят авторы исследования.

«Промежуточные результаты шокирующие, - говорит директор Всемирного фонда дикой природы Австралии Дермот О'Горман. - Сложно вспомнить хотя бы одно подобное событие, которые стало причиной гибели такого числа животных. Это одна из самых страшных природных катастроф в современной истории».