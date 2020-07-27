Финский яхтсмен спас из воды пса, очутившегося на опасном торговом пути судов

В воскресенье команда яхтсмена Аки Викмани заметила вблизи Айристо в море что-то оранжевое. Приблизившись, стало понятно, что это плавает маленький пес, одетый в спасательный жилет для животного.

Викман спустил паруса и включил двигатель, чтобы приблизиться к животному. Пес находился на довольно оживленном водном пути, который используют пассажирские и торговые суда на пути в порт Турку.

Из-за сильного ветра и волн поднять пса на борт удалось не сразу, но все же получилось.

Собака замерзла и дрожала, но вела себя дружелюбно. Поскольку контактов владельца в жилете не было, как и ошейника, то Викман решил сделать пост в соцсети. Как долго пес пробыл в воде неизвестно, но сразу после спасения, он уснул.