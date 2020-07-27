Сплошная вырубка леса мешает диким животным пользоваться экодуками

К такому выводу пришли специалисты Департамента шоссейных дорог, предложив ввести соответствующие ограничения на лесные работы, передает Rus.ERR.

В направленном в Министерство финансов обращении ведомства отмечается, в частности, что в дальнейшем в районе экодуков следует запретить изменение цели землепользования, строительство оград и вытянутых объектов: так, проведенные в непосредственной близости к экодукам в Колу и Кохату вырубки нарушили нормальную связь искусственных сооружений с прилегающей лесной территорией.

«В ситуации, когда государство сделало существенные инвестиции в обеспечение связной экологической сети, а Департамент шоссейных дорог строил ресурсоемкие сооружения на новых инфраструктурных объектах, обеспечение функционирования этих сооружений соответствовало бы цели [этих инвестиций]», - говорится в письме департамента, который считает, что защищать связь экодуков и экотуннелей с лесом важно именно на этапе составления общих планировок местных самоуправлений.