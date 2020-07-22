Видео ⟩ Сбитая машиной барсучиха была исцелена и доставлена обратно в лес

14 июля житель Колга-Яани Ааво, ехавший домой, обнаружил раненого барсука на шоссе Вильянди-Пыльтсамаа. Лесо-техник по образованию, Ааво имеет привычку осматривать травмированную дичь, и потому он остановил машину. Первоначальное наблюдение показало, что барсук жив и он - кормящая самка. Поскольку у животного не было видимых травм или переломов, то надежда спасти его жизнь существовала.

Ааво быстро связался с охотниками, потому что знал, что они занимаются животными, попавшими в аварию. Они выяснили, что животное находится в зоне охотничьего общества Лембиту, и связались с председателем общества Прийтом Вахтрамяэ.

«После звонка я обнаружил барсука живым, но совершенно недееспособным. Вероятно, он пролежал на дороге несколько часов», - сказал охотник Прийт Вахтрамяэ, который также является членом правления Ассоциации охотников Вильяндиского округа и Ассоциации охотников Эстонии.

После обнаружения барсук был доставлен для лечения в Таллинн. ФОТО: Priit Vahtramäe

Вахтрамяэ завернул животное в ткань и положил его в фургон. Затем он позвонил по номеру 1414, - скорая помощь и консультация животных, - но было сказано, что уже слишком поздно, потому что линия поддержки закрывается в восемь вечера.

Утром охотникам удалось связаться с Хейки Вальнером, руководителем группы спасения животных попавших в аварию, и обратиться к ветеринару. Барсук был доставлен в клинику животных Piia Vilu в Вильянди и прошел компьютерное обследование, рентген и ультразвук. Результаты исследования дали надежду, что животное можно вылечить, и Хейки Вальнер отвез его в Таллиннскую клинику. Благодаря заботе ветеринаров животное выздоровело.

В понедельник Прийт Вахтрамяэ и Хейки Вальнер доставили барсука в лес, где он, вероятно, жил.

По словам исполнительного директора Ассоциации охотников Эстонии Тыниса Кортсу, существует высокая вероятность того, что сыновья все еще ожидают свою мать. «Сыновья рождаются весной, им сейчас три или четыре месяца, и они уже не такие беспомощные. Сыновья могут легко выжить в течение нескольких дней, поедая насекомых и моль», - сказал Кортсу. Если бы сыновьям было несколько недель, история была бы другой.

По словам Кортсу, таких историй мало со счастливым концом. «На дорогах большие скорости, и животные всегда становятся жертвой. Уже в прошлом году было около 4500 несчастных случаев, в которых пострадали козы, большинство из которых привели к гибели животного», - сказал Кортсу.

По его словам, охотники всегда стараются сначала помочь раненым животным, отбрасывая мысли о добыче. Расходы на лечение барсука оплачивал защитник животных, который получает доход от пожертвований. «Я бы попросил людей помочь защитникам животных - эти деньги идут в нужное место», - отметил Кортсу.