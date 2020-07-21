В пригороде Эльва повстречались лиса-мутант и бесстрашный бродячий кот

«Моя дочь биолог, она сразу сказала, что лиса очень странная, вероятно, мутант», - сказал проживающий в пригороде Эльва Тармо Пютсепп. А именно, у лисы были слишком длинные лапы, казалось, что животное передвигается на ходулях.

«В остальном, конечно, лиса выглядела здоровой, хвост даже пушистый, - добавил Тармо Пютсепп.

Кот держался от лисы на безопасном расстоянии, чтобы не стать ее добычей. Каждый видел друг в друге конкурента. Когда переглядывание закончилось, лиса продолжила путь, а бесстрашный кот поплелся следом. Поскольку Тармо Пютсепп видел этого кота и вчера, можно с уверенностью сказать, что он жив и здоров.

Лиса в пригороде Эльва. ФОТО: Tarmo Pütsepp

По словам местного жителя, лису-мутанта он видит не впервые. «Я видел ее бродящей по округе еще в августе прошлого года, - вспомнил Тармо Пютсепп. - Она бегала тут и там, в основном ранним утром, в 6:00-7:00. Вероятно, живет где-то неподалеку и ищет, чем бы поживиться в моей помойной куче».

Он отметил, что лиса хорошо прыгает в высоту. «Вокруг моего дома забор высотой полтора метра, - объяснил Тармо Пютсепп. - Овчарка не может его перепрыгнуть, а у лисе удалось».

Местные жители, видевшие фотографию лисы, предположили, что речь идет о шакале чужеродного для Эстонии вида. Сведущие люди не подтвердили их догадки. Доцент кафедры зоологии позвоночных Тартуского университета, специалист по диким животным Харри Валдманн подтвердил, что все-таки это лиса.

Лиса в пригороде Эльва. ФОТО: Tarmo Pütsepp

«Происходит мутация, в случае которой у лисы отсутствуют покровные волосы, - объяснил он. Шерсть, конечно, делает лису более приземистой. На фотографии животное с летним мехом, из-за чего оно кажется выше. Возможно, это влияние парши. Для более точной оценки необходимо посмотреть лису поближе».