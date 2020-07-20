Жуткие кадры ⟩ В бочку с водой и десять раз молотком по голове: жестокое убийство кота попало на камеру

Неделю назад ведущая фигура некоммерческого объединения Loomapäästegrupp Хейки Валнер разместил в социальных сетях видеозапись с камеры наблюдения, на которой пожилой мужчина что-то делает вохле бочки с водой, и попросил своих фолловеров предположить, что именно. Правы оказались те, кто ответил, что попавший на видео мужчина пытался убить кота, пишет портал Lemmik.
«Эта история произошла еще в апреле в Хаапсалу, но свидетели решили обратиться в полицию только сейчас. Почему так поздно? Причина все та же, что и обычно: они не хотели ссориться со своим соседом», - заявил Валнер.
«Но история начала травить душу, и у людей взыграла совесть. Кроме того, у главы семьи есть работа, кодекс чести которой не позволяет закрывать глаза на зло и преступления. Вот так он обратился в Loomapäästegrupp".
По словам связавшегося с этой организацией, занимающейся спасением животных, случай имел место 21 апреля в Хаапсалу. В районе 10 утра раздался шум. "Наша собака словно сошла с ума и побежала к краю сада, прилегающего к соседскому участку. Было непонятно, что происходит. Кошки в комнате пыхтели и ходили, распушив шерсть, и все животные вели себя странным образом, чего никогда не было раньше", - рассказал информатор.
Затем он заметил в саду соседа, и, как можете увидеть на видео, тот взял своего питомца Мики на руки, поднял бочку для полива и начал топить кота. «Кот царапался и упорно боролся, но так как он не тонул, сосед начал бить его с молотком - десять раз в общей сложности», - описал сосед.
По словам соседа, пожилой мужчина выловил кота из воды с помощью старой миски для краски, вырыл яму и вылил в нее содержимое ведра. Кот Мики был домашним животным в доме 18 лет.
НКО Loomapäästegrupp 14 июля обратилось в полицию с просьбой возбудить уголовное дело, но пока ответа не получено.
В соответствии с § 4 (1) Закона о защите животных (LoKS), недопустимым для животного является действие, которое вызывает смерть, травму или боль, а также физические и психические страдания, которых можно избежать, например, принуждение животного к чрезмерным усилиям, организация боев животных, бросание животного на произвол судьбы, селекционная деятельность, вызывающая страдания, и другие действия с аналогичными последствиями, которые не вызваны лечением животного, другими ветеринарными процедурами или чрезвычайными ситуациями, за исключением случаев, указанных в части 1 статьи 10 Закона о защите животных, и соответствующих требованиям настоящего Закона экспериментов на животных.
Статья 264 Пенитенциарного кодекса разрешает привлекать к ответственности за совершение противоправного деяния в отношении животного, и в уголовном порядке, в том числе, если противоправное деяние было совершено жестоким образом и/или в публичном месте.