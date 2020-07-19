Его зовут Распутин: познакомьтесь с белым медведем, который может скоро переехать в Таллиннский зоопарк

Представитель Таллиннского зоопарка Тынис Тасане недавно сообщил программе Reporter, что возможный кандидат на роль жениха для Фрииды уже найден, это подтвердила и специалист по коммуникациям Киллу Куубен.

«Координатор программы разведения белых медведей Европейской ассоциации зоопарков и аквариумов (EAZA) действительно дал нам рекомендацию привезти для Фриды из Англии кавалера по имени Распутин», - сказала Куубен.

«Придет ли в Таллиннский зоопарк Распутин или какой-либо другой белый медведь-самец и когда именно, можно будет точно сказать, когда перевозка белого медведя будет подтверждена между зоопарками».

Поскольку Распутин является наиболее вероятным выбором на данный момент, давайте познакомимся с ним. Как следует из его имени, Распутин родился в России, в частности, в Московском зоопарке в ноябре 2007 года. К настоящему времени 12-летний зверь прошел через несколько европейских зоопарков и дважды становился отцом.

В возрасте одного года Распутин был доставлен в Нюрнбергский зоопарк в Германии, где он провел всего полтора года. Следующим домом белого медведя был Маринел в Антибе, во Франции - там его подругой была медведица по имени Флок, которая приехала с ним из Нюрнберга. За следующие десять лет Флок и Распутин дважды становились родителями: в 2014 году родилась Хоуп, а в конце 2019 года на свет и вовсе появилась тройня медвежат.

Rasputin ja tema paariline Flocke Nürnbergi loomaaias. ФОТО: HELMUT MAEGDEFRAU/AFP/Scanpix

В январе Флок и Распутин расстались, последний переехал в Англию, в парк дикой природы в Йоркшире. Решение было принято в целях защиты детенышей, поскольку белые медведи-самцы склонны убивать и есть беспомощное потомство.

В Йоркшире Распутин был не единственным белым медведем - там также живут Виктор, Пиксель, Ниссан и Нобби. Это единственный зоопарк в Англии, где можно увидеть белых медведей. По словам работника парка Ким Уилкинс, Распутин очень привык к новой резиденции и обладает очень дружелюбным для белого медведя характером.