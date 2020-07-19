Его зовут Распутин: познакомьтесь с белым медведем, который может скоро переехать в Таллиннский зоопарк

В начале июля Таллиннский зоопарк объявил, что четырехлетний белый медведь Арон переедет во Францию, а затем начнутся поиски нового партнера для его матери Фриды, пишет портал Lemmik. Кто этот папа-медведь, который может вскоре порадовать посетителей нашего зоопарка?
Представитель Таллиннского зоопарка Тынис Тасане недавно сообщил программе Reporter, что возможный кандидат на роль жениха для Фрииды уже найден, это подтвердила и специалист по коммуникациям Киллу Куубен.
«Координатор программы разведения белых медведей Европейской ассоциации зоопарков и аквариумов (EAZA) действительно дал нам рекомендацию привезти для Фриды из Англии кавалера по имени Распутин», - сказала Куубен.
«Придет ли в Таллиннский зоопарк Распутин или какой-либо другой белый медведь-самец и когда именно, можно будет точно сказать, когда перевозка белого медведя будет подтверждена между зоопарками».
Поскольку Распутин является наиболее вероятным выбором на данный момент, давайте познакомимся с ним. Как следует из его имени, Распутин родился в России, в частности, в Московском зоопарке в ноябре 2007 года. К настоящему времени 12-летний зверь прошел через несколько европейских зоопарков и дважды становился отцом.
В возрасте одного года Распутин был доставлен в Нюрнбергский зоопарк в Германии, где он провел всего полтора года. Следующим домом белого медведя был Маринел в Антибе, во Франции - там его подругой была медведица по имени Флок, которая приехала с ним из Нюрнберга. За следующие десять лет Флок и Распутин дважды становились родителями: в 2014 году родилась Хоуп, а в конце 2019 года на свет и вовсе появилась тройня медвежат.
В январе Флок и Распутин расстались, последний переехал в Англию, в парк дикой природы в Йоркшире. Решение было принято в целях защиты детенышей, поскольку белые медведи-самцы склонны убивать и есть беспомощное потомство.
В Йоркшире Распутин был не единственным белым медведем - там также живут Виктор, Пиксель, Ниссан и Нобби. Это единственный зоопарк в Англии, где можно увидеть белых медведей. По словам работника парка Ким Уилкинс, Распутин очень привык к новой резиденции и обладает очень дружелюбным для белого медведя характером.
Если Распутин действительно переедет в Эстонию, это, вероятно, произойдет после отъезда Арона, когда часть поляриума останется пустой. По рекомендации координатора программы EAZA по разведению белых медведей, Арон будет отправлен в зоопарк Ла Флеш во Франции в конце этого года, его уже начали приучать к транспортному боксу. На новом месте для Арона уже выбрана партнерша - медведица Кинтана из зоопарка Хеллабрунна.