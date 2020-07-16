Фото и видео ⟩ Сбитая автомобилем барсучиха борется за жизнь в ветеринарной клинике

"Барсучиха попала под машину в Вильяндимаа позавчера, но я узнал об этом только вчера при запутанных обстоятельствах», - написал в социальной сети инициатор некоммерческого объединения Loomapäästegrupp Хейки Валнер.

"Молочные железы у нее были большие, а это значит, что где-то крошечные рты ждут еды. К сожалению, у нас нет соответствующих навыков и способностей, и даже с самыми лучшими намерениями мы не можем найти их, чтобы накормить", - добавил он.

Валнер попросил нашедшего сбитую барсучиху отвезти ее в клинику для животных Piia Vilu в Вильянди. Кости были целы, но тяжелая травма головы требовала более тонкой техники и лечения, чем могла предоставить местная клиника. Поэтому было принято решение перевезти пациентку в Таллинн.

Самка барсука получила первую помощь и осталась на попечении врачей, которые говорят, что на многое надеяться не стоит, но все, что в их силах, сделано. Завтра утром Валнер снова отправится навестить животное, чтобы узнать, как оно пережило эту ночь.