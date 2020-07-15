Живущий у гриль-площадки на Хийумаа лисенок превратился в игрушку для людей

На инфотелефон Эстонского общества защиты диких животных каждый день поступает четыре-шесть звонков о лисенке, который живет в пролеске у гриль-площадки на Хийумаа. Такие же сообщения о нем получают защитники животных и государство, пишет Lemmik.
«Можем заверить, что наш доброволец осмотрел животное, дал ему таблетки от парши и паразитов, а плохо сросшаяся после перелома лапа, не ухудшает качества его жизни: он прекрасно справляется и на трех лапах», - написали представители Общества защиты диких животных в социальных сетях.
Сейчас лисенку хватает еды, и он достаточно большой, чтобы самостоятельно добывать себе пищу. Но если туристы будут регулярно его подкармливать, он будет зависеть от людей. Что будет с ним зимой, когда туристический сезон закончится, и люди больше не будут приезжать на гриль-площадку?
Защитники животных напоминают, что посещая гриль-площадки на природе, или собирая ягоды в лесу, нужно считаться с животными: «Не берите дикое животное на руки, не фотографируйтесь с ним, не кормите его остатками своей еды». Дикие животные не нуждаются в помощи человека: это все же хищники, которые могут неожиданно напасть и причинить серьезную травму.