Живущий у гриль-площадки на Хийумаа лисенок превратился в игрушку для людей

«Можем заверить, что наш доброволец осмотрел животное, дал ему таблетки от парши и паразитов, а плохо сросшаяся после перелома лапа, не ухудшает качества его жизни: он прекрасно справляется и на трех лапах», - написали представители Общества защиты диких животных в социальных сетях.

ФОТО: Eesti Metsloomaühing / Facebook

Сейчас лисенку хватает еды, и он достаточно большой, чтобы самостоятельно добывать себе пищу. Но если туристы будут регулярно его подкармливать, он будет зависеть от людей. Что будет с ним зимой, когда туристический сезон закончится, и люди больше не будут приезжать на гриль-площадку?