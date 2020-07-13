Забавы с лисами могут закончиться тяжелой болезнью

«Мы все думали, почему у нас так мало клубники», - рассказала живущая в Катела под Раквере Тийна Томсон, которая на прошлой неделе обнаружила на клумбе рядом с пристройкой чавкающую лисицу. Смелое животное людей не испугалось.

«Она приходит обычно по вечерам после десяти, и так уже четыре вечера подряд», - рассказала Тийна Томсон в прошлую пятницу. На домашнюю птицу лиса не охотится. Да и не выращивает птицу ни сама Томсон, ни ее соседи.

Годится мягкое и сочное

Из распространяющихся в соцсетях наблюдений дачников выясняется, что лисиц интересует все мягкое и сочное. «Съела клубнику, крыжовник и сладкую черную смородину, кусты с кислыми ягодами ее не интересовали», - рассказала живущая в Тарту Тийна. «Осенью у меня шла битва с пушистой за урожай яблок, которые попадали с дерева», - добавила живущая в Вильянди Ынне. «Нам ободрали кусты винограда, видимо кислым виноград не был», - сказала Айри из Вастелийна.

Живущая на Сааремаа Лийна рассказала, как три года назад нашла под столом маленького лисенка. Семья носила ему еду и питье: «Когда мы ходили косить и убирать двор, он бегал за нами, как собака. Мы его не гладили и очень близко не подходили, иначе бы он слишком привык к людям. Он не хотел, чтобы во двор заходили чужие, пугался их».

Несколько человек рассказали, что лисы создавали рядом с их домами гнездо. Когда лисята уже вставали на ноги, старый лис маршем проводил из через двор и показывал, где можно найти съестное.

«Мать-лиса принесла нам во двор трех лисят, - рассказала Кюллике из Пярнумаа. – Слопали всю попадавшую с деревьев черешню, но этого им показалось мало. Содрали кожу с кабачков и обчистили детскую грядку с клубникой».

В деревне Супси Вильяндиского уезда лисенок приходит в комнату, чтобы поваляться на диванной подушке. ФОТО: Eda Riis

В лесу у хутора Саарекаазику в деревне Супси Вильяндиского уезда живут два смелых лисенка. Хозяйка хутора Эда Рийс рассказала, что они приходят есть корм, оставленный на веранде для кошек: «Они очень шаловливые, если на террасе оставить обувь, к утру она будет погрызена. А когда ночи были жаркие, я оставляла дверь на террасу открытой, смелый лисенок заходил в комнату и сидел на подушке дивана».

Смелый лис Пауль. ФОТО: Piret Asser

Лисы забираются в сады не только в Эстонии. Работающая в одном садоводстве, расположенном рядом с финским Тампере Пирет Ассер рассказала, что у северных соседей лис тоже становится все больше: «У нас в садоводстве тоже есть лиса. Недавно появились лисята. Один лисенок очень смелый. Остальные обычно прячутся, пока он ищет какую-нибудь добычу в саду».

По садоводству гуляют фазаны: «Наш хозяин мызы выпускает фазанов погулять по саду, лисы на них охотятся. Мне самому лисы ужасно нравятся, нашего лиса мы назвали Паулем».

У каждого третьего имеется опасный паразит

«Хотя еду для лис не нужно бы оставлять в саду, - предупреждает ведущий научный сотрудник отдела зоологии Тартуского университета Урмас Саарна. – Иначе они станут очень смелыми».

По словам Саарна, выгонять лисьи семьи тоже не стоит: «Пусть переживут период гнездования, за ними весело наблюдать». Поедание ягод, по его словам, это обычное дело, поскольку лисы не питается одним только мясом.

А в целом, он советует или построить хороший забор, чтобы лисы не забирались в сад, или взять собаку.

Лисы, по словам зоолога, нападают на людей крайне редко, но они разносят болезни: «Самым опасным является паразит, который называется Альвеококк. Он есть у 30 процентов лис». Алвеококк – это 2,5-миллиметровый червь. Его яйца находят в лисьих испражнениях: «Если испражнение попадет, например, на ягоду, а человек эту ягоду съест, он может заразиться».

Лисьи испражнения могут попасть на зубы собакам, а от нее заразится и хозяин. Паразит локализуется в печени и со временем разрастается.

Признаки болезни могут проявиться через 10-15 лет после заражения. Были случаи, когда образующаяся из паразита опухоль разрасталась до размеров кулака, печень больше не могла функционировать, и человек нуждался в пересадке. Болезнь может закончиться даже смертью.