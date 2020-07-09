На шоссе Таллинн–Нарва неизвестные высадили из машины двух собак

"Водитель, высадивший собак, скрылся с места происшествия и его личность не установлена, - пишет Нарвское отделение полиции на своей странице в Facebook. - К счастью, все это заметил внимательный прохожий, который поймал бродивших в придорожном лесу собак и сообщил об этом в полицию, после чего остался с ними дожидаться приезда патруля".