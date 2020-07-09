Чт, 9.07.2020
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  • На шоссе Таллинн–Нарва неизвестные высадили из машины двух собак
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На шоссе Таллинн–Нарва неизвестные высадили из машины двух собак

ФОТО: Нарвское отделение полиции/Facebook

Вчера, 8 июля, вечером полиция получила сообщение, что на шоссе Таллинн–Нарва в районе деревни Тырвайыэ из машины высадили двух овчарок.

"Водитель, высадивший собак, скрылся с места происшествия и его личность не установлена, - пишет Нарвское отделение полиции на своей странице в Facebook. - К счастью, все это заметил внимательный прохожий, который поймал бродивших в придорожном лесу собак и сообщил об этом в полицию, после чего остался с ними дожидаться приезда патруля".

Стражи правопорядка сначала отвезли собак в Нарвское отделение полиции, а сегодня утром передали их работникам приюта. 

"Спасибо внимательным и неравнодушным прохожим, что не оставили брошенных собак в беде и сообщили о них в полицию", - поблагодарили полицейские.

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