На шоссе Таллинн–Нарва неизвестные высадили из машины двух собак

Вчера, 8 июля, вечером полиция получила сообщение, что на шоссе Таллинн–Нарва в районе деревни Тырвайыэ из машины высадили двух овчарок.
"Водитель, высадивший собак, скрылся с места происшествия и его личность не установлена, - пишет Нарвское отделение полиции на своей странице в Facebook. - К счастью, все это заметил внимательный прохожий, который поймал бродивших в придорожном лесу собак и сообщил об этом в полицию, после чего остался с ними дожидаться приезда патруля".
Стражи правопорядка сначала отвезли собак в Нарвское отделение полиции, а сегодня утром передали их работникам приюта.
"Спасибо внимательным и неравнодушным прохожим, что не оставили брошенных собак в беде и сообщили о них в полицию", - поблагодарили полицейские.