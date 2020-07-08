В Пярнумаа 13-летний юноша поймал редкую рыбу

Сегодня около семи часов утра 13-летний рыбак-любитель Йоозеп Айлисте направился к побережью реки Пярну, Синди, чтобы поймать уклейку или плотву. Ловил он на обычную ручную удочку, а в качестве наживки использовал опарышей. Юноша поймал несколько небольших рыб, однако в какой-то момент поплавок камнем ушел под воду, пишет Pärnu Postimees.
"Сначала подумал, что на крючок попала обычная для реки щука, крупный окунь или голавль, но когда рыба появилась на поверхности, увидел ее длинные усы", - рассказал Айлисте. Более опытный рыбак помог вытащить рыбу на берег и установил, что это сом.
Внешние особенности рыбы не оставляли сомнений: был пойман находящийся под охраной сом. Поскольку на месте не было необходимого оборудования для измерения и взвешивания рыбы, ее быстро отпустили. "По моим оценкам, вес рыбы составлял 1,2-1,5 кг", - сказал молодой человек.
Ихтиолог Эстонского морского института Хели Шпилев подтвердила, что это действительно сом, который в наших водах не столь частый гость, как много веков назад. За последние десять лет в Пярнумаа их чаще ловили и отпускали. Больше всего рыб этого вида было обнаружено в Эстонии в реке Эмайыги и в Казари, Западная Эстония.
Ихтиолог отметила, что в этом году профессиональные рыбаки поймали сома в заливе Пярну, но отпустили его, поскольку этот вид находится под охраной. Это была особь, весившая примерно семь килограммов. «Это очень ценная и древняя рыба, которая была в этом мире гораздо дольше, чем мы», - сказала Шпилев.
Сом предпочитает передвигаться в одиночестве и по ночам. Он любит глубокие реки и озера и пышную северную растительность. Пойманный сегодня рано утром сом был молодой особью, поскольку рыбы этого вида могут вырастать до трех метров в длину. Шпилев читала, что в Эстонии ловили сомов, весивших 80 килограммов.
То, что сом попался на крючок, по словам ихтиолога, - редкий случай. Сомы едят лягушек, могут затягивать под воду водоплавающих птиц и даже лакомятся маленькими млекопитающими.
Сомы стали редкостью из-за похолодания нашего климата, поскольку для нереста им нужна значительно более теплая вода. Также в течение длительного времени сом был для рыбаков желанной добычей, поскольку весившая десятки килограммов особь в изобилии давала мясо для соления. Среди рыбаков сом был также признан трофейной рыбой. Сегодня убийство сома является преступлением.