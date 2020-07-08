В Пярнумаа 13-летний юноша поймал редкую рыбу

"Сначала подумал, что на крючок попала обычная для реки щука, крупный окунь или голавль, но когда рыба появилась на поверхности, увидел ее длинные усы", - рассказал Айлисте. Более опытный рыбак помог вытащить рыбу на берег и установил, что это сом.

Внешние особенности рыбы не оставляли сомнений: был пойман находящийся под охраной сом. Поскольку на месте не было необходимого оборудования для измерения и взвешивания рыбы, ее быстро отпустили. "По моим оценкам, вес рыбы составлял 1,2-1,5 кг", - сказал молодой человек.

Ихтиолог Эстонского морского института Хели Шпилев подтвердила, что это действительно сом, который в наших водах не столь частый гость, как много веков назад. За последние десять лет в Пярнумаа их чаще ловили и отпускали. Больше всего рыб этого вида было обнаружено в Эстонии в реке Эмайыги и в Казари, Западная Эстония.

Ихтиолог отметила, что в этом году профессиональные рыбаки поймали сома в заливе Пярну, но отпустили его, поскольку этот вид находится под охраной. Это была особь, весившая примерно семь килограммов. «Это очень ценная и древняя рыба, которая была в этом мире гораздо дольше, чем мы», - сказала Шпилев.

Сом предпочитает передвигаться в одиночестве и по ночам. Он любит глубокие реки и озера и пышную северную растительность. Пойманный сегодня рано утром сом был молодой особью, поскольку рыбы этого вида могут вырастать до трех метров в длину. Шпилев читала, что в Эстонии ловили сомов, весивших 80 килограммов.

То, что сом попался на крючок, по словам ихтиолога, - редкий случай. Сомы едят лягушек, могут затягивать под воду водоплавающих птиц и даже лакомятся маленькими млекопитающими.