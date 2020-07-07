Фото ⟩ Полицейские спасли гуляющего посреди дороги котенка

По словам патрульного полицейского Роберта Тийслера, бродивший по магистрали котенок был в опасности, поскольку автомобили постоянно проезжали мимо.

«На дороге кота заметил сидевший рядом со мной коллега. Животное было потеряно и напугано, но в остальном, к счастью, с ним все было в порядке», - сказал Тийслер.

До того, как котенок добрался до приюта, он успел погулять по полицейской машине и обнюхать ее.

«Полицейским редко приходится спасать животных», - отметил Тийслер.

Котенок успел погулять по полицейской машине. ФОТО: Lääne prefektuur

По словам руководителя Пярнуского приюта для животных Сейле Юссь, поступившему к ним ночью котенку примерно два месяца.

«Видимо, он бродячий, к сожалению, мы не нашли у него чипа», - сказала Юссь, по оценке которой, маловероятно, что владелец котенка придет в приют за ним. На данный момент в Пярнуском приюте собака и 47 кошек.

По словам Юссь, сейчас то самое время, когда в приют попадают котята.

«Предсказать, сколько кошек и котят за лето к нам попадут, не могу. Каждую весну надеемся, что меньше, чем год назад, - говорит Юссь. - К сожалению, стерилизация и кастрация кошек, особенно в уездах, не популярны».

По словам Юссь, быстрее всего дома находятся котята. «И сейчас в приюте в ожидании хозяев несколько маленьких котят, которые уже чипированы, вакцинированы и обработаны от паразитов», - отметила она.