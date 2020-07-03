Кот 12 минут провел в работающей стиральной машине и выжил

Хозяйка двухлетнего кота Аманда Мередит пошла развешивать постиранное белье, а ее муж загрузил в машину новую партию вещей. Аманда услышала звук похожий на искаженное мяуканье, но не обратила на него внимания.

Когда звук повторился, австралийка попыталась найти кота, но ей это не удалось. Домашнее животное обнаружили спустя 10 минут после начала стирки в стиральной машине.

Аманда отмечает, что кот уперся лапами в стекло, вращался и смотрел не нее. Хозяйка еще две минуты ждала, пока сливалась вода и разболкировалась дверь.

Кот провел 24 часа в ветеринарной клинике. Он получил ушибы и нуждался в приеме лекарств. После возвращения домой животное спало неделю, а затем пришло в себя.

Австралийка говорит, что Оскар использовал три из девяти своих жизней. Также она отметила, что кот не начал бояться стиральной машины, и часто смотрит, как крутиться барабан.