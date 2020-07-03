Коту Бобо, которому выстрелили в голову из пневматического ружья, нужна ваша помощь

Все больше и больше у попадающих под опеку НКО Pesaleidja животных находят пули от пневматического ружья, пишет Lemmik.
Попадаются случаи, когда все пули из тела животного удалить невозможно, потому что это вызовет осложнения, а процедура удаления требует безумно точной работы. Но бывает, что животные всё же попадают по этой причине на операционный стол.
Бобо — один из недавних примеров. Две пули от пневматического ружья были найдены у него в голове и под животом, сообщает Pesaleidja.
Врачам удалось вытащить обе пули. Сейчас он поправляется, нити уже удалены. Однако Бобо еще предстоит найти друзей, которые помогут оплатить счета из клиники. Стоимость операции вместе с рентгеновскими снимками составила 154 евро. К сожалению, у Бобо нет близких, которые бы взяли эти расходы на себя.
Пожертвование для Бобо можно сделать, позвонив на специальный телефон Pesaleidja MTÜ (важно дослушать весь текст автоответчика до конца).
900 0950 - 50€
900 0915 - 15€
900 0905 - 5€
Также можно сделать пожертвование на счет Pesaleidja MTÜ:
EE647700771001866844 LHV Pank
EE102200221063071211 Swedbank
EE941010220247756220 SEB Pank
EE404204278613732108 Coop Pank
EE351700017003105966 Luminor Bank
В пояснении нужно указать «Bobo».
Каждый пожертвованный евро — это помощь!