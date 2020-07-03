Коту Бобо, которому выстрелили в голову из пневматического ружья, нужна ваша помощь

Попадаются случаи, когда все пули из тела животного удалить невозможно, потому что это вызовет осложнения, а процедура удаления требует безумно точной работы. Но бывает, что животные всё же попадают по этой причине на операционный стол.

Бобо — один из недавних примеров. Две пули от пневматического ружья были найдены у него в голове и под животом, сообщает Pesaleidja.

Врачам удалось вытащить обе пули. Сейчас он поправляется, нити уже удалены. Однако Бобо еще предстоит найти друзей, которые помогут оплатить счета из клиники. Стоимость операции вместе с рентгеновскими снимками составила 154 евро. К сожалению, у Бобо нет близких, которые бы взяли эти расходы на себя.