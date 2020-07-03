Пт, 3.07.2020
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Коту Бобо, которому выстрелили в голову из пневматического ружья, нужна ваша помощь

Фото Бобо.

ФОТО: Pesaleidja

Все больше и больше у попадающих под опеку НКО Pesaleidja животных находят пули от пневматического ружья, пишет Lemmik.

Попадаются случаи, когда все пули из тела животного удалить невозможно, потому что это вызовет осложнения, а процедура удаления требует безумно точной работы. Но бывает, что животные всё же попадают по этой причине на операционный стол.

Бобо — один из недавних примеров. Две пули от пневматического ружья были найдены у него в голове и под животом, сообщает Pesaleidja.

Врачам удалось вытащить обе пули. Сейчас он поправляется, нити уже удалены. Однако Бобо еще предстоит найти друзей, которые помогут оплатить счета из клиники. Стоимость операции вместе с рентгеновскими снимками составила 154 евро. К сожалению, у Бобо нет близких, которые бы взяли эти расходы на себя.

Пожертвование для Бобо можно сделать, позвонив на специальный телефон Pesaleidja MTÜ (важно дослушать весь текст автоответчика до конца).

900 0950 - 50€

900 0915 - 15€

900 0905 - 5€

Также можно сделать пожертвование на счет Pesaleidja MTÜ:

EE647700771001866844 LHV Pank

EE102200221063071211 Swedbank

EE941010220247756220 SEB Pank

EE404204278613732108 Coop Pank

EE351700017003105966 Luminor Bank

В пояснении нужно указать «Bobo».

Каждый пожертвованный евро — это помощь!

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