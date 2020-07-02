Зоозащитники собирают подписи против легализации лучной охоты

Инициаторы петиции считают, что для любого расширения и легализации способов охоты необходима общественная дискуссия, к которой были бы привлечены все заинтересованные группы и общественность Эстонии в целом.

«Лучная охота на косуль – жестокое развлечение, в ходе которого животным доставляются чрезмерные страдания и боль. В результате лучной охоты увеличивается вероятность т.н. охотничьего брака, когда животное не убивают, а только наносят ему повреждения. Также, легализация лучной охоты может увеличить вероятность охоты из спортивного интереса», - сказала доброволец НКО Loomus Анни Дробет.

В феврале этого года эстонские охотники с луком заявили о намерении ходатайствовать о расширении полномочий, так как сейчас закон позволяет отстреливать из лука мелких зверей, но не косуль. Как писал ERR, по мнению охотников, косули становятся причиной ДТП вблизи населенных пунктов, в которых запрещен отстрел животных из ружья.

В теплые зимы и при увеличении числа вырубок популяция косуль растет. Это в свою очередь становится причиной более частых ДТП вблизи населенных пунктов – в прошлом году их было на 10% больше, чем в 2018 году.

Всего под колесами транспортных средств в 2019 году погибло около 5000 косуль: больше всего в крупных уездах, меньше всего – на островах. По словам члена правления клуба охоты с луком Mägilased Риты-Анетте Кохава, охота с ружьем вблизи населенных пунктов раздражает жителей, а с луком – нет.

С 2013 года в Эстонии разрешена лучная охота на мелкого зверя. Инициаторы петиции же против дальнейшей легализации лучной охоты. Они требуют при любом расширении способов охоты проведения общественной дискуссии, к которой были бы привлечены все заинтересованные группы, прежде всего защитники животных и природы и общественность Эстонии в целом.

Петицию поддерживают недоходная организация Loomus, Эстонское общество защиты животных, гражданское объединение «В помощь эстонскому лесу», Зеленое движение Эстонии, Эстонский союз защиты животных, портал зеленого стиля жизни Bioner, Эстонское общество лесных животных и фонд «Вместе с природой».

Лучная охота запрещена, например, в Литве, Латвии, Германии, Великобритании, Бельгии, Нидерландах, Норвегии и Швеции. В Италии, Испании и США охота с луком разрешена в некоторых регионах, во Франции – везде, а в Германии лучную охоту подвергли критике.