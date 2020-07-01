Невероятная история: пропавший два года назад в Раквере кот вернулся домой

Несколько дней назад спасатель животных Эрко Эльмик сообщил, что в Раквере к дверям отеля Villa Theresa пришла кот с поврежденной лапой. Эрко решил проверить, можно ли ему как-то помочь.

На месте его ждала красивая, большая кошка, которая старалась не опираться на поврежденную лапу. Хотя большинство кошек нечипированны, Эрко решил все-таки проверить наличие чипа. Речь идет об исключении и чип был.

Но одного чипа недостаточно, важно еще его зарегистрировать. Эрко позвонил другому зоозащитнику Хейки Вальнеру, который как раз был за компьютером. Оказалось, что кот зарегистрирован. Уже через несколько секунд Эрко звонил его владельцу. Но на вопрос Эрко, пропадал ли у них кот, взявшая трубку женщина ответила, что нет, все коты дома. Когда Эрко сказал, что под его опекой кот, на чипе которого указаны контакты этой дамы, на другом конце провода повисло молчание.

«Не может быть, чтобы наш Эмиль…Он пропал два года назада. Где вы находитесь?» - спросила шокированная хозяйка.

Уже вскоре хозяйка с мужем приехали за котом. Их встреча сопровождалась слезами, поскольку владельцы уже перестали надеется, что встретятся вновь со своим любимцем.

В августе 2018 семья переехала из Таллинна в Раквере. Сначала все четырех кошек держали днем в доме, но все-таки решили им показать окружающий мир. К сожалению, Эмиль сбежал. Поиски результатов не дали, также не принесли успеха объявления. Надежда его найти уже давно испарилась.