Фото ⟩ Собака, пострадавшая в аварии на Лаагна-теэ, вновь встала на ноги

Тяжело пострадавшая в аварии на Лаагна-теэ собака по кличке Арина вновь стала ходить, сообщает на своей странице зоозащитник Хейки Валнер.
Собаке Арине, которую первоначально планировали усыпить, сейчас вновь помогли встать на ноги. В начале недели доктор Ранно Вийтма провел ей операцию на позвоночнике.
Вальнер сообщил, что встать собаке на ноги помогли сотрудницы Клиники скорой помощи для животных Ангела Валушева и Хелен Рейно. «Ветеринар Ану Поопуу пристально следила, чтобы ничего не пошло насмарку», - похвалил Вальнер.