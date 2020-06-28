Вс, 28.06.2020
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  • Собака, пострадавшая в аварии на Лаагна-теэ, вновь смогла встать
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Фото и видео ⟩ Собака, пострадавшая в аварии на Лаагна-теэ, вновь смогла встать

Пострадавшей в аварии на Лаагна-теэ собаке Арине помогли встать на ноги.

ФОТО: Heiki Valner/Loomade Kiirabi Kliinik

Тяжело пострадавшая в аварии на Лаагна-теэ собака по кличке Арина вновь стала ходить, сообщает на своей странице зоозащитник Хейки Валнер.

Собаке Арине, которую первоначально планировали усыпить, сейчас вновь помогли встать на лапы. В начале недели доктор Ранно Вийтма провел ей операцию на позвоночнике.

Вальнер сообщил, что встать собаке помогли сотрудницы  Клиники скорой помощи для животных Ангела Валушева и Хелен Рейно. «Ветеринар Ану Поопуу пристально следила, чтобы ничего не пошло насмарку», - похвалил Вальнер.

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