В Ярвамаа спасатели ловили обратившегося в бегство какаду

В 20.29 в центр тревоги поступило сообщение с просьбой поймать вылетевшего из окна жилого дома небольшого городка Пеэтри какаду.

«Попугай улетел на вершину клена, и хозяйка не могла до него дотянуться», - сообщил пресс-секретарь Западного центра тревоги.