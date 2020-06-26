В Ярвамаа спасатели ловили обратившегося в бегство какаду

В минувший четверг в Ярвамаа спасатели проводили операцию по поимке улетевшего из дома какаду, передает BNS.
В 20.29 в центр тревоги поступило сообщение с просьбой поймать вылетевшего из окна жилого дома небольшого городка Пеэтри какаду.
«Попугай улетел на вершину клена, и хозяйка не могла до него дотянуться», - сообщил пресс-секретарь Западного центра тревоги.
Спасатели забрались на дерево, надеясь схватить напуганную птицу и помочь ей вернуться в клетку к своим собратьям. К сожалению, какаду улетел, птица домой так и не вернулась.