Будьте внимательны во время сенокоса: в траве могут прятаться звери и птицы

С сенокосом по времени совпадает выведение многими птицами птенцов, а многие виды зверей в это время обзаводятся детенышами, и у тех и других ареал обитания может находиться в полях и на лугах, где идет сенокос, сказал BNS исполнительный директор EJS Тынис Кортс.

«Звери и птицы в это время выводят потомство, поэтому повышается вероятность столкновения зверей и птиц с сельхозтехникой, - сказал Кортс. - Чтобы предотвратить ранение или гибель животных и птиц, фермеры используют различные техники скашивания, такие как распространение от лесной опушки к центру поля или иначе».

Дикие козлята, зайчата и другие животные, находясь в скашиваемой на сено высокой траве, могут не замечать и не слышать сельхозмашин. Поэтому необходимо проявлять внимательность по возможности избегать столкновений.

«Например, двухнедельные дикие козлята не убегают, а бросаются на землю», - сказал BNS доцент Эстонского университета биолог Тийт Рандвеэр.