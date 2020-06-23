Фото ⟩ Котят бросили в ящике из под пива на съедение лисам

Охотник Фред Вийрмаа обнаружил вчера в перелеске в окрестностях города Пайде в нескольких сотнях метров от шоссе Пярну-Раквере трех котят. Животных принесли в ящике из под пива, пишет Järva Teataja.
Вийрма пояснил, что редко бывает в этом месте и хорошо знает, какие животные там обитают и когда передвигаются. Поэтому Вийрма уверен, что если бы пришел на час позже, то его бы опередила лиса и съела котят. "Котята подавали голос и могли запросто стать добычей лисы", - сказал Вийрма.
Охотник не сомневается, что жестокий человек принес котят в лес умирать, поскольку вероятность, что кто-то их там найдет, мала.
Вийрма пояснил, что зоозащитница Вирге Вызуялг взяла котят под свою опеку, и он надеется, что животные вскоре найдут любящую семью.