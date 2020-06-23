Фото ⟩ Котят бросили в ящике из под пива на съедение лисам

Вийрма пояснил, что редко бывает в этом месте и хорошо знает, какие животные там обитают и когда передвигаются. Поэтому Вийрма уверен, что если бы пришел на час позже, то его бы опередила лиса и съела котят. "Котята подавали голос и могли запросто стать добычей лисы", - сказал Вийрма.