Операция собаки, пострадавшей в аварии на Лаагна-теэ, прошла успешно

«Я сделал то, что мог. Всегда хотелось бы, что что-то удалось лучше, но операция достигла поставленной цели и все предпосылки для выздоровления Арины созданы», - сказал ветеринар Ранно Вийтма.

По словам доктора Вийтма, у Арины сохранилась определенная чувствительность задних лап, но, по словам доктора, ее положение определенно хуже, чем у обычных пациентов с проблемами с диском. «Ее нельзя двигать, потому что, если позвоночник сломается, игра проиграна», - сказал доктор.

Рентгеновский снимок позвоночника Арины. ФОТО: Хейки Валнер

«На рентгеновском снимке все кажется просто, но в действительности все ровно наоборот. Представьте себе позвоночник и находящиеся в нем проводки, т.е. «кабели» нервной системы – одно неверное движение, и ты не ходишь. Другое неверное движение – и ты до конца жизни носишь подгузники. Риск повреждения огромен. Установленный в позвонки болты должны высовываться на сотую долю миллиметра и ни на сколько больше – иначе беда!» - описывает Валнер.

Операция, по его словам, длилась до семи вечера, персонал клиники Erivet смертельно устал. «Я несказанно благодарен, что они пришли Арине на помощь. Я был очень перепуган и даже не осмеливался потрогать собаку, когда вполне осознал ее состояние здоровья», - признается Валнер.

По состоянию на вчерашний день, лечение Арины обошлось в 3050,86 евро, к этому прибавится плата за круглосуточную готовность ей помочь и стоимость лекарства, поскольку собака останется под наблюдением еще минимум десять дней.

Валнер сообщает, что помочь собаке уже откликнулись множество людей и фирм, в то же время он сетует на то, что обычно человеческая отзывчивость проявляется после очень тяжелых случаев.