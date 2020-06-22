Тяжело пострадавшей в аварии на Лаагна-теэ собаке требуется помощь хороших людей

"Это такая трагическая и суровая история, которая не нуждается в эмоциональных фразах. Достаточно взглянуть на Олега, который едва спас свою жизнь в дорожно-транспортном происшествии на Лаагна-теэ, больше напоминающем массовое убийство".

Он ничего не помнит о происшествии. Сегодня он знает только то, что его жена лежит в отделении интенсивной терапии, а собаке Арине ветеринары не дают особой надежды из-за сломанного позвоночника. Олег сидит и смотрит в одну точку. Выбирать слова приходится осторожно, потому что после любого предложения мужчина просто начинает плакать. "Это все по-человечески, все это понятно, и никто из нас не хотел бы быть в его шкуре", - симпатизирует Вальнер этому человеку.

"Истории о животных - это и человеческие истории, и в этой истории тоже много добра противостоит непреднамеренному убийству и безумному лихачеству. В соответствии с соглашением, группа по спасению животных будет нести все расходы, связанные с Ариной, и обеспечивать наилучшее доступное лечение. Олегу и его сестре сейчас нужно время для себя, и, надеюсь, избавление от забот, связанных с собакой, сделает их жизнь немного лучше. Они не просили помощи, но я сам предложил ее от имени Группы спасения животных. Я не начал заниматься мошенничеством, но после тщательной проверки здоровья в ветеринарной клинике Erivet я объявляю о сборе пожертвований. Ветеринарный врач Ранно Вийтма осмотрел Арину с предельной тщательностью", - пишет Валнер.

По словам доктора Вийтна, у Арины сохранилась определенная чувствительность задних лап, но, по словам доктора, ее положение определенно хуже, чем у обычных пациентов с проблемами с диском. «Ее нельзя двигать, потому что, если позвоночник сломается, игра проиграна», - сказал доктор озабоченно.

Арине сегодня сделали операцию. На момент публикации в блоге собака все еще была на операционном столе, так что на данный момент нет информации о ее состоянии.

Если вы также хотите внести свой вклад в медицинские расходы Арины, вы можете сделать это путем перевода или позвонив по телефону для пожертвований.