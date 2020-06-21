Еще одна жертва аварии на Лаагна-теэ: погибла собака, которую везли в Volvo

Собака убежала с места происшествия, однако сотрудникам приюта удалось ее найти. Ее повреждения оказались слишком серьезны, и вскоре член правления MTÜ Loomapäästegrupp Хейки Валнер сообщил у себя в Facebook, что животное умерло.

«Середина позвоночника полностью сломана, владелец находится в больнице, и даже если он выздоровеет, то у него первым спросят разрешение на эвтаназию его друга», - написан Валнер.

«Жестоко, трагически и бессмысленно - какой-то мужлан решил погонять. Хотите убить себя, давайте, но не берите с собой других», - заключил он.