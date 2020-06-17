Полиция расследует жестокое убийство кошки

Полиция расследует смерть кошки в волости Муствеэ, сообщает пресс-служба Департамента полиции и погранохраны.
В понедельник житель волости Муствеэ сообщил в полицию, что обнаружил свою кошку во дворе мертвой.
По предварительным данным, у кошки было огнестрельное ранение, но точную причину смерти и другие обстоятельства выяснит начатое уголовное производство.
По статье 264 Пенитенциарного кодекса за жестокое обращение с животными может грозить денежное взыскание или тюремное заключение на срок до одного года.