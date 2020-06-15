В Ида-Вирумаа в ходе попойки беззащитному щенку изрезали ножом шею

Основатель MTÜ Loomapäästegrupp Хейки Вальнер, который ответил на звонок, первоначально получил подтверждение, что собака жива и ее шея перевязана, но животное потеряло много крови. Звонивший заявлял также, что знает, кто искалечил собаку.

Выяснилось, что собака находится в Кивиыли, но у MTÜ Loomapäästegrupp нет добровольцев и возможности для ее транспортировки. Когда Вальнер спросил, может ли кто-то из членов семьи или соседей отвезти пострадавшего пса в клинику, человек ответил, что на самом деле помощь-то и не нужна и прекратил разговор.

Вальнер был взволнован этой историей и поэтому связался с добровольцем Loomapäästegrupp из Ляэне-Вирумаа Эрко Эльмиком, который в тот момент жарил шашлыки вместе с семьей. Эльмик долго не раздумывал, посадил в машину супругу и троих детей и отправился к травмированной собаке.

«В Кивиыли Эрко встречала подвыпившая компания, возле которой крутился щенок с кровавой повязкой на шее. Малыш был другом каждого, но одного мужчину по имени Антон он боялся как огня. От него собака держалась подальше, - описал Вальнер. - Эрко не знает русского языка, поэтому он позвал на встречу двух проживающих поблизости знакомых, чтобы те выполнили роль переводчиков. Но большой пользы от этого не было, в целом весь разговор был пустой».

Щенок позволил себя погладить и даже запрыгнул добровольцу на руки, но нахождение в компании одного человека сильно пугало его. По словам Вльнера, добровольцы всегда пристально наблюдают за животным и в его поведении читалось явное желание поскорее покинуть это место.

К полуночи добровольцы привезли пострадавшую собаку в Таллиннскую клинику скорой помощи для животных, собака успокоилась и была ласкова со всеми, кто проявлял к ней внимание. Рана была страшной, но щенку повезло — трахея, пищевод и кровеносные сосуды остались неповрежденными от ножа. Создалось впечатление, что кто-то попытался перерезать собаке горло.

«Проснувшись ранним утром, я сразу же позвонил в клинику, чтобы узнать, жив ли щенок. Все сложилось благополучно, операция прошла без осложнений — собака спасена и ее жизни ничего не угрожает», - с радостью сказал Вальнер.

Но на этом история не закончилась, так как хозяин захотел вернуть щенка. Вальнер связался с называющей себя Викторией женщиной, по словам которой, собака была на свободном выгуле и пришла домой уже с раной и никто из членов семьи не виноват. Вальнер ей не поверил — ранее ему рассказывали, что собака пострадала на территории дома и есть человек, виновный в этом.

Сегодня представители Loomapäästegrupp подали в полицию заявление о возбуждении против Антона уголовного дела по статье 264 Пенитенциарного кодекса, которая предусматривает жестокое обращение с животным.

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