Медведь приходит на хутор, чтобы порадовать старушку

Первый раз она увидела медвежьи следы во дворе и на цветочной грядке. Когда медведь на прошлой неделе пришел во второй раз, вокруг двора уже был построен забор, и зверь попытался через него перелезть, но испугался лая собаки и дал деру.

«Там, где медведь пытался перелезть через забор, остались следы. Я и сама видела его в нескольких десятках шагов от себя, когда он вышел у елок из-за угла. Молодой совсем, не очень большой. Забавно было наблюдать, как он убегает. У пожилых людей особых забот нет, только скука, а тут сразу стало весело, - рассказала Лейда. – Сначала, когда его увидела, думала, что это большой медведь, а когда он начал убегать, вижу, нет, это, скорее, медвежонок».