Фото читателя ⟩ В Эстонии замечена редкая птица, упомянутая еще в Библии

В Эстонии сокращение популяции удод связано с уменьшением количества подходящих мест обитания. Обычно эта птица селится на равнине либо в холмистой местности, где предпочтение отдает открытым ландшафтам без высокой травы в сочетании с отдельными деревьями или небольшими рощами, пишет Википедия. Наибольшей численности достигает в теплых и засушливых районах — степной и лесостепной зоне, саванне. Держится по степным оврагам, на лугу, у кромки или на опушке леса, в речной долине, в предгорьях, в прибрежных кустарниковых дюнах. Часто встречается на используемых человеком ландшафтах — пастбищах, в виноградниках или фруктовых посадках. Иногда селится в пределах населенных пунктов, где кормится за счет мусорных свалок. Низинных, сырых участков избегает. Для гнездовий использует дуплистые деревья, расщелины в камнях, норы в обрывах рек, термитники, углубления каменных строений. Активен в светлое время суток, для ночлега использует дупла деревьев, скалистые трещины или другие подходящие убежища.