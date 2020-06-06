В Нидерландах на восьми фермах убьют всех норок

В общей сложности от эпидемии пострадали восемь хозяйств, расположенные в юго-восточной провинции Брабант неподалеку от границы с Германией. Министерство сельского хозяйства страны решилось на этот шаг после того, как минимум два человека были заражены вирусом от норок.