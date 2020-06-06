Сб, 6.06.2020
  • Барбос
  • В Нидерландах на восьми фермах убьют всех норок

В Нидерландах на восьми фермах убьют всех норок

Норка в клетке.

ФОТО: Shutterstock

В Нидерландах после вспышки нового коронавируса у норок сразу на нескольких зверофермах все пушные звери, включая детенышей, будут убиты, передает DW.

В общей сложности от эпидемии пострадали восемь хозяйств, расположенные в юго-восточной провинции Брабант неподалеку от границы с Германией. Министерство сельского хозяйства страны решилось на этот шаг после того, как минимум два человека были заражены вирусом от норок. 

Защитники прав животных пытались предотвратить умерщвление и обратились в суд. Однако в пятницу вечером, 6 июня, суд принял решение в пользу ведомства.

Первые 1500 зверьков были убиты уже в субботу в Дёрне.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ