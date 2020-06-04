Смотрите ⟩ Медведь невозмутимо прошел мимо фотографа

Вновь еще один медведь попал под прицел камеры. На этот раз медведя встретил фотограф Sakala Эльмо Рийга.
«Устал от рабочего дня и пошел прогуляться на природу, - рассказывает фотограф. - Вдруг смотрю, кто это переходит через дорогу. Медведь! Он повернул голову в мою сторону, увидел, что я позволяю ему спокойно перейти дорогу. Через пять секунд он уже исчез».
Рийг встретил медведя на границе волостей Вильянди и Мульги в районе Римму. Животное было примерно в двухстах метрах от него.
Фотограф отметил, что в этом районе и раньше встречали медведей.