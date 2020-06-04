Смотрите ⟩ Медведь невозмутимо прошел мимо фотографа

«Устал от рабочего дня и пошел прогуляться на природу, - рассказывает фотограф. - Вдруг смотрю, кто это переходит через дорогу. Медведь! Он повернул голову в мою сторону, увидел, что я позволяю ему спокойно перейти дорогу. Через пять секунд он уже исчез».