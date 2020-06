Кому грозит опасность?

Он и еще два биолога, профессор Пол Эрлих из американского Стэнфордского университета и доктор Питер Рейвен из ботанического сада Миссури в Сент-Луисе, обобщили данные Международного союза охраны природы (International Union for the Conservation of Nature) и фонда "Жизнь птиц" (Birdlife). Результаты исследования опубликованы в американском журнале "Записки Национальной Академии наук" (Proceedings of the National Academy of Sciences).