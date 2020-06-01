Видео: в Австралии впервые после пожаров родился малыш коалы

В Австралии впервые после крупных пожаров появилась на свет коала. Животное родилось в парке рептилий, в штате Новый Южный Уэльс. Маленькой коале примерно пять месяцев, он только сейчас стал выглядывать из сумки матери, пишет Rus.TVNET.