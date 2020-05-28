Фото ⟩ В Харьюмаа от рук обезумевшего соседа чуть не погиб кот Мурзик: теперь ему предстоит болезненное лечение

«Случившееся увидела соседка, которой до сих пор больно вспоминать случившееся, - рассказывает руководитель Группы спасения животных Хейки Вальнер в соцсети. - Что же случилось? А случилось то, что кошка Янека и соседский кот Мурзик подрались. Вмешался Янек, закрыл дверь в коридор и хотел метлой до смерти избить Мурзика».

Вальнер поговорил с соседями Янека — Наташей и Виктором. Оказалось, что на Наташу Янек тоже поднимал руку, и она не решилась вмешиваться. По словам Виктора, все жильцы дома получали тумаки от Янека, теперь они боятся, что вызов полиции и защитников животных — это плохая идея.

Посчитав, что кот мертв, Янек открыл дверь. Мурзик однако собрался с силами и убежал к сараю, где рухнул без сил. Виктор осторожно перенес его под куст и дал молока. Там животное оставалось до утра среды

Кота отнесли под куст умирать. ФОТО: Heiki Valner / Loomapäästegrupp

На вопрос, почему помощь не вызвали раньше, Виктор ответил, что о Группе спасателей животных ничего не слышал и думал, что Мурзик все равно умрет. В конце концов он связался с полицией, которая сообщила о животном зоозащитникам. У местных взяли показания, возбуждено уголовное дело.

«Мурзика приняли в Клинике скорой помощи для животных вне очереди. Во время осмотра бедное животное даже мурлыкало, хотя это могло причинить боль, - описывает Вальнер. - Первые результаты анализов, которые могут быть не совсем точными: перелом передней лапы, челюсти, отек мозга, то есть травма головы, ротовая полость порвана, нос и рот полны застывшей крови».

Лечение Мурзика будет болезненным и дорогим. ФОТО: Heiki Valner / Loomapäästegrupp

Для более тщательного исследования Мурзик в слишком тяжелом состоянии, а наркоз в таком случае может оказаться для него смертельным. Первоначально нужно обходиться обезболивающими, капельницей и кислородом, а позднее можно будет тщательно осмотреть кота.

«Лечение Мурзика дорого обойдется, в помощи нуждается и привезенная в тяжелом состоянии из Хаапсалу кошка. Ничего страшного, мы справимся, всегда справлялись», - говорит Вальнер, отмечая, что конец месяца — всегда тяжелое время и пожертвования особенно нужны.