Фото ⟩ В Харьюмаа от рук обезумевшего соседа чуть не погиб кот Мурзик: теперь ему предстоит болезненное лечение

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Около половины шестого утра 26 мая в подъезде дома в деревне Муналаскме, Харьюмаа раздался страшный кошачий крик и ругань мужчины. Житель дома, 46-летний Янек обезумел и избил соседского кота метлой, намереваясь его убить, пишет Lemmik.
«Случившееся увидела соседка, которой до сих пор больно вспоминать случившееся, - рассказывает руководитель Группы спасения животных Хейки Вальнер в соцсети. - Что же случилось? А случилось то, что кошка Янека и соседский кот Мурзик подрались. Вмешался Янек, закрыл дверь в коридор и хотел метлой до смерти избить Мурзика».
Вальнер поговорил с соседями Янека — Наташей и Виктором. Оказалось, что на Наташу Янек тоже поднимал руку, и она не решилась вмешиваться. По словам Виктора, все жильцы дома получали тумаки от Янека, теперь они боятся, что вызов полиции и защитников животных — это плохая идея.
Посчитав, что кот мертв, Янек открыл дверь. Мурзик однако собрался с силами и убежал к сараю, где рухнул без сил. Виктор осторожно перенес его под куст и дал молока. Там животное оставалось до утра среды
На вопрос, почему помощь не вызвали раньше, Виктор ответил, что о Группе спасателей животных ничего не слышал и думал, что Мурзик все равно умрет. В конце концов он связался с полицией, которая сообщила о животном зоозащитникам. У местных взяли показания, возбуждено уголовное дело.
«Мурзика приняли в Клинике скорой помощи для животных вне очереди. Во время осмотра бедное животное даже мурлыкало, хотя это могло причинить боль, - описывает Вальнер. - Первые результаты анализов, которые могут быть не совсем точными: перелом передней лапы, челюсти, отек мозга, то есть травма головы, ротовая полость порвана, нос и рот полны застывшей крови».
Для более тщательного исследования Мурзик в слишком тяжелом состоянии, а наркоз в таком случае может оказаться для него смертельным. Первоначально нужно обходиться обезболивающими, капельницей и кислородом, а позднее можно будет тщательно осмотреть кота.
«Лечение Мурзика дорого обойдется, в помощи нуждается и привезенная в тяжелом состоянии из Хаапсалу кошка. Ничего страшного, мы справимся, всегда справлялись», - говорит Вальнер, отмечая, что конец месяца — всегда тяжелое время и пожертвования особенно нужны.
Если хотите помочь в лечении Мурзика:
Loomapäästegrupp MTÜ
EE437700771003183318
В пояснении написать "Mursiku ravikulud"
Также можно позвонить по номерам 9001313 (5.-) и 9001414 (10.-). Важно прослушать автоответчик до конца.