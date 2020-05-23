В Москве умер аллигатор, сбежавший во время войны из Берлина

Он родился в США примерно в 1936 году и почти сразу же был доставлен в Берлинский зоопарк, откуда откуда сбежал после бомбардировки 23 ноября 1943 года. Как он провел последующие три года - загадка. Уже после окончания Второй мировой войны, в 1946 году, пресмыкающееся нашли британские солдаты и передали его Советскому Союзу.

В Московском зоопарке Сатурн прожил 74 года. Сотрудники зоопарка вспоминают, что он "был разборчив в еде и отлично запоминал доверенных киперов, любил массаж щеткой, а если ему что-то не нравилось - мог разгрызть стальные хваталки для подачи корма и бетонные декорации".

84 года - это "крайне почтенный возраст" для аллигатора, говорится в сообщении. На воле представители этого вида живут в среднем 30-50 лет. "Это большое счастье, что каждый из нас мог взглянуть ему в глаза, просто тихо побыть рядом. Он видел многих из нас детьми. Надеемся, что мы его не разочаровали", - написали сотрудники Московского зоопарка.