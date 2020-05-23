Фото ⟩ Кукушка преподнесла эстонской семье неожиданный подарок

«Муж сидел у дома и услышал, как птица влетела в окно. Тогда же были очень встревожены белые трясогузки, у которых гнезда рядом с нашей дачей», – рассказала жительница Тарту Вилья, дача которой находится в Меэгасте, Отепя, Валгамаа.

Вилья сказала, что они с мужем пошли посмотреть и обнаружили на террасе вялую кукушку.

Затем она улетела. А муж Вильи нашел на террасе яйцо.

Яйцо кукушки. ФОТО: Erakogu

«Очевидно, кукушка пыталась отложить яйцо в гнезде белой трясогузки, поскольку кукушки оставляют свои яйца в чужих гнездах», - предположила Вилья. «Тогда этот план не сработал».

Вилья запостила фотографию кукушки и подброшенного яйца в социальных сетях. «Получила очень много советов относительно того, что делать с яйцом. Большинство советует начать высиживать, некоторые подстрекают сделать омлет», - усмехнулась Вилья.