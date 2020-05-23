Фото ⟩ Кукушка преподнесла эстонской семье неожиданный подарок

К жителям Тарту, которые отдыхали в своем летнем доме в уезде Валгамаа, наведалась в гости кукушка, оставив неожиданный подарок – яйцо, пишет Postimees.
«Муж сидел у дома и услышал, как птица влетела в окно. Тогда же были очень встревожены белые трясогузки, у которых гнезда рядом с нашей дачей», – рассказала жительница Тарту Вилья, дача которой находится в Меэгасте, Отепя, Валгамаа.
Вилья сказала, что они с мужем пошли посмотреть и обнаружили на террасе вялую кукушку.
Затем она улетела. А муж Вильи нашел на террасе яйцо.
«Очевидно, кукушка пыталась отложить яйцо в гнезде белой трясогузки, поскольку кукушки оставляют свои яйца в чужих гнездах», - предположила Вилья. «Тогда этот план не сработал».
Вилья запостила фотографию кукушки и подброшенного яйца в социальных сетях. «Получила очень много советов относительно того, что делать с яйцом. Большинство советует начать высиживать, некоторые подстрекают сделать омлет», - усмехнулась Вилья.
Однако ни один из вариантов не подходит для супружеской пары, которая получила подарок от кукушки. «Мы просто храним яйцо», - сказала Вилья.