В Таллинне приступила к работе самая современная в странах Балтии ветеринарная клиника

В новом здании клиники, которая работает под руководством доктора Валдеко Паавела и доктора Айна Стараста более десяти лет, можно одновременно принимать до 60 пациентов, предлагается 32 места в стационаре и 6 мест в отделении интенсивной терапии.

Недавно открывшееся здание скорой помощи для животных находится в непосредственной близости от старого здания. Основные пациенты клиники – собаки и кошки, но всё чаще приносят к врачу кроликов, мелких грызунов, птиц и экзотических животных.

По словам руководителя Loomade Kiirabikliinik OÜ доктора Валдеко, причиной обращения в скорую помощь обычно оказывается внезапная болезнь, обострение хронического заболевания или травма питомца.

«Большинство поступающих в клинику животных заболели внезапно. Например, приходит хозяин вечером с работы домой и замечает, что животное вялое, возможно, его стошнило, у него понос, затрудненное мочеиспускание или какой-то другой симптом, причина которого неизвестна. Наша задача – как можно быстрее поставить диагноз, чтобы можно было оказать помощь», – сказал доктор Паавел.

Первоклассная медицинская техника

Только что открывшаяся клиника оборудована по последнему слову ветеринарной техники – здесь и компьютерный томограф, и ультразвуковой и рентгеновский аппараты, оборудование и для искусственной вентиляции легких, и для реанимации, – всё это обеспечивает животным самые лучшие в странах Балтии возможности лечения.

Для лечения домашних животных в критическом состоянии в клинике скорой помощи имеется несколько камер интенсивной терапии, аналогов которым в Эстонии нет. Заболевшим или получившим травму животным, как и людям, жизненно важно помочь как можно быстрее.

Организация труда в Клинике скорой помощи для животных ориентирована на быстрое и правильное оказание помощи питомцам: сначала больное животное поступает в отделение экстренной медицины, оттуда его доставляют или в процедурную для проведения анализов, или в операционную, или на рентген, ультразвук, в камеру интенсивной терапии, или в стационар. Главное – это за несколько минут установить причину заболевания, чтобы назначить правильную процедуру лечения и спасти питомцу жизнь.

Несмотря на то, что в клинике занимаются в основном случаями, требующими срочного вмешательства, здесь проводятся и плановые операции.

Клетки стационарного лечения могут вместить до 32 животных.

Микроклимат в стационаре можно регулировать в соответствии с показаниями пациентов. Чистый и свежий воздух, комфортная температура, правильная влажность и минимальный уровень шума значительно способствуют выздоровлению.

Наряду с экстренными случаями и плановым лечением, Клиника скорой помощи для животных принимает также пациентов других ветеринарных клиник Эстонии, направленных в соответствии с показаниями на компьютерную томографию, стационарное наблюдение или в интенсив.

При Клинике скорой помощи для животных работает лаборатория Labor24, располагающая диагностическими возможностями мирового уровня. Labor24 дает быстрые и точные ответы относительно состояния здоровья животных.

Чтобы посещение ветеринара прошло гладко

Чтобы посещение ветеринарного врача было удобным и приятным как для животного, так и для его хозяина, в клинике, которая занимает два этажа и тысячу квадратных метров, продумано все до мелочей,

Визит к ветеринару начинается с разделения кошек и собак – это помогает поддерживать у кошек более низкий уровень стресса и не травмировать их.

Если есть опасность передачи инфекции, имеются отдельные входы в зоны карантина и изоляторы.

За заболевшими животными круглосуточно наблюдают специалисты, уделяющие особое внимание вопросам повышения качества жизни и ее спасения.

«Сильная сторона нашей ветеринарной клиники – это не только то, что мы располагаем лучшими в Эстонии техническими возможностями, наш главный козырь – это наши выдающиеся специалисты», – отмечает доктор Паавел.

Персонал клиники, по его словам, объединяет чувство миссии, большая любовь к животным и знания мирового уровня.

«Мы постоянно обучаем своих специалистов и внедряем лучшие ветеринарные практики. Возможность работать с техникой самого высокого уровня в сочетании с новыми методами лечения мотивирует врачей и гарантирует животным результативное лечение», – отмечает опытный ветеринар.