Видео ⟩ В прямом эфире ударил кота и выбросил из окна: полиция возбудила дело в отношении живодера из Вильяндимаа

Полицейским о видео сообщили в тот же день, и стражи правопорядка знали куда ехать, потому что Янес им был уже знаком из-за его проблем с алкоголем. Этот раз исключением не стал. По прибытии полицейские поняли, что Янес сильно пьян, он поймал кошку своего соседа и решил поглумиться над ней.

Полиция забрала его в вытрезвитель и возбудила дело. На данный момент мужчина уже отпущен. Был также уведомлен Ветеринарно-пищевой департамент, который в дальнейшем проведет проверку и предпримет какие-то меры для защиты животных в округе.

Еще в 2017 году Сулев публиковал в соцсети видео, на котором он поит собаку водкой. Зоозащитники тогда обратились в полицию, но безрезультатно: по мнению полиции, «собака лакала водку добровольно», без принуждения, сообщал тогда руководитель Группы спасателей животных Хейки Вальнер.

На данный момент кот уже прошел осмотр у ветеринара и находится под опекой волонтеров.

Rus.Postimees вскоре опубликует новые подробности случившегося.

Внимание, видео содержит сцены жестокости!