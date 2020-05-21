Чт, 21.05.2020
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В Балтийском море замечены редкие гости – афалины

Дельфины.

ФОТО: Shutterstock

Стайку из трех бутылконосых дельфинов увидели в море недалеко от Турку.

В Архипелаговом море вблизи Турку замечены крайне редкие для финских вод гости - афалины или бутылконосые дельфины (tursiops truncatus), пишет Yle.

В среду стаю из трех особей заметили у острова Кемиёнсаари. Их увидел и сфотографировал местный лодочник.

Олли Лойса из университета прикладных наук Турку определил, что на снимках именно афалины. Ранее этот вид дельфинов встречали в акватории Финляндии лишь дважды, в 1905 и 1953 году.

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