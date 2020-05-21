В Эстонии состоялся концерт камышовых жаб. В хоре приняло участие рекордное количество певцов

Результаты мониторинга, проведенного Агентством по окружающей среде этой весной, дают надежду, что, прежде всего благодаря именно масштабным работам по восстановлению мест обитания, появляется возможность спасти камышовых жаб Эстонии от опасности вымирания.

Камышовая жаба – это небольшая жаба с желтой полоской на спине, которая предпочитает в качестве среды обитания открытый ландшафт и для размножения нуждается в мелких водоемах временного характера. В настоящее время у земноводных наступило важное время, когда они собираются у водоемов для размножения. Самцы камышовой жабы, чтобы привлечь самок, издают громкий звук «крр-крр», напоминающий пение козодоя. В тихую погоду звуки слышны на расстоянии нескольких километров.

«В популяции, где было насчитано рекордное количество камышовых жаб, число особей начало неуклонно расти именно после начала восстановления среды обитания с большой площадью», – сказала научный сотрудник по биологии охраны природы Тартуского университета Рийну Раннап. По словам эксперта по изучению земноводных, успеха удалось достичь как путем очистки водоемов для размножения от высокой растительности, так и обширным открытием территорий с дюнами: «Так что масштабные работы по восстановлению среды обитания и наличие многочисленных водоемов для размножения помогают увеличить количество камышовых жаб».

Если в период 2005–2010 годов в популяции камышовых жаб Вескиярве насчитывалось в среднем 14 самцов, то в 2017 году уже 44, а в прошлом году – 61 самец.

«Приятно видеть, что наша многолетняя работа по восстановлению мест обитания камышовых жаб начала приносить плоды. RMK планирует сохранить открытые территории дюн и в будущем, чтобы обеспечить сохранение популяции камышовых жаб», – сказал специалист по охране природы отдела охраны природы RMK Антс Анимяги. Узнать больше о восстановлении мест обитания камышовых жаб можно в блоге RMK о природе.

«Большая часть бывших мест обитания камышовых жаб заросла тростником и кустарниками, а существующие находятся под угрозой зарастания. Следовательно, речь идет о виде, для сохранения которого необходимы восстановительные работы мест обитания», – объяснила главный специалист по защите видов Департамента окружающей среды Марью Кейс. Ранее в местах обитания очищались отдельные водоемы или создавались новые мелководные водоемы. Тем не менее, эта работа всегда ограничивалась сохранением существующих мест обитания, а не расширением ее на бывшие дюны, заросшие лесами.

Эстония находится на северной границе ареала обитания камышовых жаб. Раньше многочисленные камышовые жабы встречались прежде всего на прибрежных лугах Западной Эстонии и в песчаных дюнах Северной Эстонии. В результате утраты мест обитания, сегодня в Эстонии сохранилось только 15 изолированных мест обитания жаб, большинство из которых расположено в песчаных карьерах, созданных на бывших дюнах и песчаных участках. Согласно Красной книге, популяция камышовых жаб в Эстонии находится под угрозой вымирания, поскольку эти популяции небольшие и разобщенные. Этот вид помещен под самую строгую защиту в первую охранную категорию в Эстонии. В соответствии с Законом об охране природы, должна быть обеспечена защита всех известных мест обитания камышовых жаб.

По данным Международного союза охраны природы (МСОП), земноводные являются одной из групп видов, находящихся под угрозой. В Эстонии все земноводные (лягушки и тритоны) находятся под защитой. План действий по защите камышовых жаб можно найти на сайте Департамента окружающей среды.