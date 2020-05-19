Видео читателя ⟩ Смелая лиса подошла вплотную к людям возле Таллиннского горхолла

Читатель портала Lemmik Андрес прислал видеоклип, снятый на пляже рядом с Таллиннским горхоллом, героем которого была храбрая лиса, для которой близость к людям не стала поводом для беспокойства.
Андрес встретил лису в Каламая в прошлый четверг, 7 мая, около 18 - 19 часов.
«Лиса была смелой, она не подходила совсем уж близко, но была довольно близко к людям, на расстоянии одного или двух метров», - рассказывает Андрес.
«Казалось, что люди ее прикарлимавают - вероятно, люди, гуляющие возле горхолла, делали это раньше, вот почему она подошла так близко».
Андрес добавил, что он видел в том районе лис и раньше. В ноябре прошлого года дикое животное было запечатлено на крыше здания бывшей Батарейной тюрьмы, где оно с комфортом обосновалось и охотилось на чаек. По мнению Андреса, вероятность того, что это одно и то же животное, довольно высока.