Видео читателя ⟩ Смелая лиса подошла вплотную к людям возле Таллиннского горхолла

Андрес встретил лису в Каламая в прошлый четверг, 7 мая, около 18 - 19 часов.

«Лиса была смелой, она не подходила совсем уж близко, но была довольно близко к людям, на расстоянии одного или двух метров», - рассказывает Андрес.

«Казалось, что люди ее прикарлимавают - вероятно, люди, гуляющие возле горхолла, делали это раньше, вот почему она подошла так близко».