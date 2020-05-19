Дикие звери в городе и на природе: как не стоит себя вести, чтобы не стать жертвой и не навредить природе?

«Действующее чрезвычайное положение привлекло в лес больше людей, чем обычно. Это тенденция активно продолжается и это очень хорошая практика, - считает руководитель Общества охотников Эстонии и биолог-охотовед Тынис Кортс. - В начале весны и лета мы должны как можно меньше беспокоить лесных зверей. Мы разделяем с ними одну среду обитания и поэтому должны уважительно относиться к ним. Встречая детенышей, самое разумное — уйти, не начинать помогать им или фотографировать их. Как правило, взрослая особь где-то поблизости и чем скорее она сможет воссоединиться с потомством, тем лучше».