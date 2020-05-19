Дикие звери в городе и на природе: как не стоит себя вести, чтобы не стать жертвой и не навредить природе?
Наступило время, когда лесные животные гуляют со своими детенышами и учащаются встречи людей с ними. В соцсетях появляются фотографии встречи людей с детенышами лесных животных, а также больше случается дорожно-транспортных происшествий. У многих отсутствует понимание, опыт и знания, как вести себя в такой ситуации. Общество охотников Эстонии по этому поводу опубликовало несколько советов.
«Действующее чрезвычайное положение привлекло в лес больше людей, чем обычно. Это тенденция активно продолжается и это очень хорошая практика, - считает руководитель Общества охотников Эстонии и биолог-охотовед Тынис Кортс. - В начале весны и лета мы должны как можно меньше беспокоить лесных зверей. Мы разделяем с ними одну среду обитания и поэтому должны уважительно относиться к ним. Встречая детенышей, самое разумное — уйти, не начинать помогать им или фотографировать их. Как правило, взрослая особь где-то поблизости и чем скорее она сможет воссоединиться с потомством, тем лучше».
В мае у лосей рождаются телята, медведи гуляют с медвежатами, у диких свиней уже есть поросята, а у птиц - сезон размножения.
Если вы повстречались с лесными животными или их детенышами, то Общество охотников Эстонии советует:
- Если вы повстречались с детенышем лесного зверя, уйдите в том же направлении, откуда пришли. Если вы случайно оказались между матерью и ее детенышем, то самка может проявить агрессию и даже напасть, чтобы защитить дитя.
- Избегайте стоять в тесных местах, всегда оставляйте себе путь отступления, старайтесь выбрать место, в котором между вами и животным будет объект, за которым вы сможете спрятаться при необходимости.
- Если вы вступаете в контакт с потомством дикого животного или птенцами, немедленно удалитесь. Длительное взаимодействие с детенышем, может привести к тому, что его бросят, или он станет добычей хищников.
- Если вы гуляете в лесу с собакой, не позволяйте ей бегать без поводка. Собака может беспокоить диких животных и их потомство и, таким образом, стать жертвой.
- Здоровое лесное животное не нуждается во вмешательстве человека, их нужно оставить в покое. Их нельзя трогать или беспокоить иным способом, в том числе брать на руки или делать селфи.
- Не заманивайте диких животных едой. Если животное привыкнет есть с рук, оно потеряет страх перед человеком и все ближе будет подходить к жилым домам в поисках пищи.
- Нельзя приближаться и к птицам, которые выглядят взволнованно, ведут себя так или претворяются травмированными. Если вы нашли птичье гнездо, то умерьте свое любопытство и уйдите.
- Если вы побеспокоите преждевременно покинувших гнездо птенцов, это может стать причиной того, что они станут едой для хищников.
- У части лесных животных есть своя территория, куда чужие не допускаются. К примеру, в отёлочный период лосей или в период брачных игр.
- Также стоит помнить, что у лесных животных есть паразиты (клещи, блохи, вши). Если вы дотрагивались до животных голыми руками, обязательно помойте руки после и по возможности продезинфицируйте.
- Если вы нашли травмированное животное, то его нельзя беспокоить. Раненое или больное животное всегда опаснее, чем здоровое. В таком случае нужно звонить на дежурный телефон Инспекции окружающей среды (1313).
- Двигаясь по дороге стоит учитывать, что на дорогу могут выйти детеныши. Особенно активны животные ранним утром и поздним вечером.
- Вмешательство в естественный жизненный цикл природы должно быть сведено к минимуму. Вывоз диких животных и птиц из дикой природы и хранение их дома запрещены законом.