В Нидерландах хозяева заразили COVID-19 собаку и трех кошек

Глава Минсельхоза страны Карола Схаутен, рассказав об этом случае, призвала жителей не обнимать домашних животных, если они знают о собственном инфицировании коронавирусом. Слова чиновницы приводит издание RTL.

Ученые уже ранее пришли к заключению, что у кошек есть несколько разновидностей коронавируса, но он не передается людям. А вот «человеческий» COVID-19 для братьев наших представляет реальную опасность. Ради таких выводов в университете Висконсина экспериментаторы сознательно заразили нескольких кошек новой инфекцией.

О кошках и собаках, заразившихся коронавирусом от людей в разных странах, уже сообщалось ранее. Стоит заметить, что COVID-19 в очередной раз доказал свою нетипичность. До этого у людей и животных были свои инфекции, никак не передававшиеся друг другу.

При этом исследователи настаивают, что случаев заражения людей от животных пока не выявлено. Если, конечно, не брать в расчет возможное происхождение COVID-19 от мутировавшего вируса летучих мушей.