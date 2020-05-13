В центре Таллинна кошки атаковали даму с собачкой: пес помешал их любовным утехам

«Собака была на поводке и я ее близко к коту не подпускала, но одна кошка накинулась на собаку, другая — на меня, - пишет женщина в заявлении Муниципальной полиции. - В меня кошка вцепилась когтями и зубами, но не прокусила. Собаку атаковали дважды».

После нападения женщина продезинфицировала раны и пошла с собакой на проверку в ветклинику. «Сама же я обратилась в Восточно-Таллинную центральную больницу, в отделение экстренной помощи, где помимо осмотра мне сделали укол от столбняка. У собаки, к счастью, серьезных ран на данный момент не обнаружено, но ветеринар отметил, что если ее здоровье ухудшится, то будут необходимы антибиотики. То же самое сказали и мне в отделении экстренной помощи», - объясняет пострадавшая.

Помимо глубоких ран у женщины в итоге оказались порваны брюки, а в руках счет из ветклиники.

У этого инцидента были и свидетели, две проходившие мимо женщины, но из-за шока жертва нападения не спросила их контактных данных. Однако же ей сообщили, что владелец рыжего кота живет в соседнем подъезде, его замечали за кормлением диких котов. Уже долгое время жители дома жалуются на кошек этого человека.